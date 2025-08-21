В оенна честитка получи легендата на българския футбол и ЦСКА Аспарух Никодимов по случай 80-годишния си юбилей. Великият Паро е приветстван от името на военнослужещите и цивилните служители от Службата на Военния представител в Постоянната Делегация на Република България в НАТО и Постоянното Представителство на Република България в Ес и генерал-лейтенант Явор Матеев.

Ето какво гласи писмото:

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПОЛКОВНИК НИКОДИМОВ,

От името на военнослужещите и цивилните служители от Службата на Военния представител в Постоянната Делегация на Република България в НАТО и Постоянното Представителство на Република България в ЕС и лично от мое име, най-сърдечно Ви поздравявам по случай Вашата 80-та годишнина!

Най-големите успехи на любимият ни ЦСКА в България и в Европа за Купата на европейските шампиони са неразривно свързани с Вашето име. То е записано със златни букви в славната история на ЦСКА с най-знаменитите постижения на български футболен отбор в Европа достигнал и извел отбора и като футболист и като старши треньор два пъти до полуфинал за КЕШ.

Още по-впечатляващо е, че тези велики постижения на ЦСКА в Европа са постигнати чрез детрониране на три актуални европейски шампиони – Аякс, Нотингам и Ливърпул и победи над шампионите на другите водещи футболни нации от стария континент. Желязната дисциплина и непоколебимия армейски дух, който наложихте в отбора през 80 години на миналия век превърна любимият ни отбор във властелин в България, страшилище за европейските грандове и еталон към който днешното поколение футболисти, треньори и ръководство следва да се стремят. Умението Ви да обединявате спортни футболни звезди с характери на изявени лидери е достойно за подражание. Благодарен съм на Господ, на Вас и на отбора в ония години, че съм бил съвременник и заедно с Вас по стадионите съм съпреживявал тези велики моменти. Иновативното съчетание за времето си между армия и спорт, военен морал, армейски дух и спортна дисциплина, майсторство и съвременна тренировъчна методика доведоха до големи резултати и заслужено признание.

Вярвайте, много българи са като мен и мечтаят да видят ЦСКА отново такъв! Бяхте знаменит футболист с успехите се превърнахте в най-славния старши треньор в историята на ЦСКА. На този забележителен ден Ви пожелавам здраве, дълголетие, семейно щастие и още много поводи за радост! Нека Ви съпътстват обичта на близките, уважението на спортната общественост и топлите аплодисменти на феновете!

БЛАГОДАРЯ ВИ!

С уважение!

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ЯВОР МАТЕЕВ

ВОЕНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ

ВЪВ ВК НА НАТО И ВК НА ЕС