И зпълняващият длъжността временен старши треньор на Ботев Пловдив – Иван Цветанов, се обърна към „жълто-черната“ общност в навечерието на дербито с Левски.

„Канарчетата“ приемат „сините“ в отложен мач във вторник (30 септември), от 17:30 часа на стадион „Христо Ботев“ и Трите Хикса, каквото е прозвището на Цветанов, призова феновете на Ботев да загърбят различията помежду си и да подкрепят отбора.

Ето какви бяха думите на Цветанов:

„Фенове на най-стария футболен клуб, нуждаем се от вашата помощ – както аз, така и футболистите. Загърбете всички различия между отделните фракции и бъдете отново 12-ия играч на нашия любим отбор".