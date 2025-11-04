С ъдийската комисия към Българския футболен cъюз обяви назначенията за мачовете от 15-ия кръг на Втора лига. Битката на върха между Дунав Русе и Фратрия е поверено на Мариян Гребенчарски, а Тодор Киров ще бъде главен съдия на друга среща, противопоставяща отбори от челото на таблицата: Вихрен – Янтра.

Ето всички съдийски назначения за мачовете от 15-ия кръг във Втора лига:

7 ноември 2025 г., петък, 14:30 ч.

ПФК ЦСКА II ЕАД - ФУТБОЛЕН КЛУБ МИНЬОР - ПЕРНИК

ГС: Стилян Стоянов Колев АС1: Павлин Петков Петков АС2: Венцислав Бориславов Банчев

4-ТИ: Божидар Тихомиров Тодоров

СН: Красимир Здравков Керезов

8 ноември 2025 г., събота, 14:30 ч.

ОФК ЛОКОМОТИВ ГОРНА ОРЯХОВИЦА - ПФК ЛУДОГОРЕЦ 1945 II

ГС: Петър Георгиев Димитров АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Велин Диманов Димитров

4-ТИ: Христофор Страцимиров Петков

СН: Стоян Христов Денев

8 ноември 2025 г., събота, 14:30 ч.

ОФК БЕЛАСИЦА - ФУТБОЛЕН КЛУБ СЕВЛИЕВО

ГС: Борис Борисов Попов АС1: Теодор Пешев Петров АС2: Драгомир Веселинов Димитров

4-ТИ: Петър Милков Николов

СН: Владимир Йорданов Владимиров

8 ноември 2025 г., събота, 14:30 ч.

ПФК ПИРИН 22 АД - СПОРТИСТ 2009

ГС: Иво Петров Иванов АС1: Радостин Николов Бодуров АС2: Християн Антонов Терзиев

4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева

СН: Асен Йорданов Николов

8 ноември 2025 г., събота, 14:30 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС - ФК МАРЕК 1915

ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Ангел Бориславов Станчев АС2: Иван Калоянов Беделев

4-ТИ: Георги Иванов Иванов

СН: Красимир Иванов Василев

8 ноември 2025 г., събота, 14:30 ч.

ФК ХЕБЪР 1918 - ФК ЕТЪР ВТ

ГС: Антонио Тодоров Антов АС1: Венелин Павлов Иванов АС2: Георги Петров Спасов

4-ТИ: Николай Диянов Запрянов

СН: Галина Лазарова Донева

9 ноември 2025 г., неделя, 14:30 ч.

ОФК ВИХРЕН - САНДАНСКИ - ОФК ЯНТРА 2019

ГС: Тодор Недялков Киров АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Красимир Атанасов Атанасов

4-ТИ: Иван Стефанов Иванов

СН: Стефан Спасов Иванов

10 ноември 2025 г., понеделник, 17:30 ч.

ФК ДУНАВ РУСЕ - СДРУЖЕНИЕ ФУТБОЛЕН КЛУБ ФРАТРИЯ

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Иван Радославов Иванов АС2: Радослав Георгинов Вутов

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев

СН: Георги Спасов Славов

