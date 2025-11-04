С ъдийската комисия към Българския футболен cъюз обяви назначенията за мачовете от 15-ия кръг на Втора лига. Битката на върха между Дунав Русе и Фратрия е поверено на Мариян Гребенчарски, а Тодор Киров ще бъде главен съдия на друга среща, противопоставяща отбори от челото на таблицата: Вихрен – Янтра.

Ето всички съдийски назначения за мачовете от 15-ия кръг във Втора лига:

7 ноември 2025 г., петък, 14:30 ч.
ПФК ЦСКА II ЕАД - ФУТБОЛЕН КЛУБ МИНЬОР - ПЕРНИК

ГС: Стилян Стоянов Колев    АС1: Павлин Петков Петков    АС2: Венцислав Бориславов Банчев
4-ТИ: Божидар Тихомиров Тодоров

СН: Красимир Здравков Керезов

8 ноември 2025 г., събота, 14:30 ч.
ОФК ЛОКОМОТИВ ГОРНА ОРЯХОВИЦА - ПФК ЛУДОГОРЕЦ 1945 II

ГС: Петър Георгиев Димитров    АС1: Асен Крумов Крумов    АС2: Велин Диманов Димитров


4-ТИ: Христофор Страцимиров Петков

СН: Стоян Христов Денев

8 ноември 2025 г., събота, 14:30 ч.
ОФК БЕЛАСИЦА - ФУТБОЛЕН КЛУБ СЕВЛИЕВО

ГС: Борис Борисов Попов    АС1: Теодор Пешев Петров    АС2: Драгомир Веселинов Димитров
4-ТИ: Петър Милков Николов

СН: Владимир Йорданов Владимиров

8 ноември 2025 г., събота, 14:30 ч.
ПФК ПИРИН 22 АД - СПОРТИСТ 2009

ГС: Иво Петров Иванов    АС1: Радостин Николов Бодуров    АС2: Християн Антонов Терзиев
4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева

СН: Асен Йорданов Николов

8 ноември 2025 г., събота, 14:30 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС - ФК МАРЕК 1915

ГС: Димо Стоянов Димов    АС1: Ангел Бориславов Станчев    АС2: Иван Калоянов Беделев
4-ТИ: Георги Иванов Иванов

СН: Красимир Иванов Василев

8 ноември 2025 г., събота, 14:30 ч.
ФК ХЕБЪР 1918 - ФК ЕТЪР ВТ

ГС: Антонио Тодоров Антов    АС1: Венелин Павлов Иванов    АС2: Георги Петров Спасов
4-ТИ: Николай Диянов Запрянов

СН: Галина Лазарова Донева

9 ноември 2025 г., неделя, 14:30 ч.
ОФК ВИХРЕН - САНДАНСКИ - ОФК ЯНТРА 2019

ГС: Тодор Недялков Киров    АС1: Христо Пламенов Хаджийски    АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Иван Стефанов Иванов

СН: Стефан Спасов Иванов

10 ноември 2025 г., понеделник, 17:30 ч.
ФК ДУНАВ РУСЕ - СДРУЖЕНИЕ ФУТБОЛЕН КЛУБ ФРАТРИЯ

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски    АС1: Иван Радославов Иванов    АС2: Радослав Георгинов Вутов
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев

СН: Георги Спасов Славов

