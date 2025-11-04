С ъдийската комисия към Българския футболен cъюз обяви назначенията за мачовете от 15-ия кръг на Втора лига. Битката на върха между Дунав Русе и Фратрия е поверено на Мариян Гребенчарски, а Тодор Киров ще бъде главен съдия на друга среща, противопоставяща отбори от челото на таблицата: Вихрен – Янтра.
Ето всички съдийски назначения за мачовете от 15-ия кръг във Втора лига:
7 ноември 2025 г., петък, 14:30 ч.
ПФК ЦСКА II ЕАД - ФУТБОЛЕН КЛУБ МИНЬОР - ПЕРНИК
ГС: Стилян Стоянов Колев АС1: Павлин Петков Петков АС2: Венцислав Бориславов Банчев
4-ТИ: Божидар Тихомиров Тодоров
СН: Красимир Здравков Керезов
8 ноември 2025 г., събота, 14:30 ч.
ОФК ЛОКОМОТИВ ГОРНА ОРЯХОВИЦА - ПФК ЛУДОГОРЕЦ 1945 II
ГС: Петър Георгиев Димитров АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Велин Диманов Димитров
4-ТИ: Христофор Страцимиров Петков
СН: Стоян Христов Денев
8 ноември 2025 г., събота, 14:30 ч.
ОФК БЕЛАСИЦА - ФУТБОЛЕН КЛУБ СЕВЛИЕВО
ГС: Борис Борисов Попов АС1: Теодор Пешев Петров АС2: Драгомир Веселинов Димитров
4-ТИ: Петър Милков Николов
СН: Владимир Йорданов Владимиров
8 ноември 2025 г., събота, 14:30 ч.
ПФК ПИРИН 22 АД - СПОРТИСТ 2009
ГС: Иво Петров Иванов АС1: Радостин Николов Бодуров АС2: Християн Антонов Терзиев
4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева
СН: Асен Йорданов Николов
8 ноември 2025 г., събота, 14:30 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС - ФК МАРЕК 1915
ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Ангел Бориславов Станчев АС2: Иван Калоянов Беделев
4-ТИ: Георги Иванов Иванов
СН: Красимир Иванов Василев
8 ноември 2025 г., събота, 14:30 ч.
ФК ХЕБЪР 1918 - ФК ЕТЪР ВТ
ГС: Антонио Тодоров Антов АС1: Венелин Павлов Иванов АС2: Георги Петров Спасов
4-ТИ: Николай Диянов Запрянов
СН: Галина Лазарова Донева
9 ноември 2025 г., неделя, 14:30 ч.
ОФК ВИХРЕН - САНДАНСКИ - ОФК ЯНТРА 2019
ГС: Тодор Недялков Киров АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Иван Стефанов Иванов
СН: Стефан Спасов Иванов
10 ноември 2025 г., понеделник, 17:30 ч.
ФК ДУНАВ РУСЕ - СДРУЖЕНИЕ ФУТБОЛЕН КЛУБ ФРАТРИЯ
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Иван Радославов Иванов АС2: Радослав Георгинов Вутов
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Георги Спасов Славов
