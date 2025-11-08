Е ксшефката на Народното събрание доц. Наталия Киселова се зареди отрано на трибуната за вечното дерби Левски – ЦСКА. Въпреки лошото време, като един верен запалянко, тя бе подранила доста преди началото, а около нея имаше много незаети места. В компанията на бившия началник на политическия си кабинет Андрей Вълчев, тя се беше увила в червен шал, като носеше и втори – цесекарски, а довереникът й сподели усмихнатия кадър във Фейсбук с текст „Като казваше едно наистина голямо червено ръце: "Ние пак сме тук!", вероятно имайки предвид сърце, вместо ръце. Запалянковците в политическа оставка цъфтяха от щастие, че ще окажат подкрепа на любимия си отбор.