„Поздравления и за двата отбора, беше голяма битка, и двата отбора имаха ситуации, но не можаха да ги оползотворят. Нашият вратар се справи отлично в 2 от ситуациите. Знаем си проблемите, въпрос на време е Лудогорец да излезе от тях. Колко ще бъде това време, не знам, но не вярвам, да бъде дълго“, обяви временният треньор на Лудогорец Тодор Живондов. За него това бе дебют в Първа лига.

„Трябва да се казват положителните неща, лошото е, че вече изоставаме сериозно от Левски, но това не означава, че първенството не е дълго и Лудогорец няма да опита да го догони. Не смятам, че има напрежение у играчите, по-скоро ни липсват 2-3 поредни победи, за да може отборът да влезе в серия, за да бъде уверен. Днес загубихме важен футболист в лицето на Бърнард Текпетей. В най-скоро време Лудогорец ще изглежда много по-добре", категоричен бе той.

„Разбира се, исках страшно много днес да спечелим, футболистите бяха дисциплинирани и показаха характер. Разочарованието идва от резултата, но първенството е дълго, на нас ни трябва търпение и верни решения в последната третина. Съжалявам за загубата на Текпетей, тепърва ще разберем колко ще отсъства, но със сигурност няма да играе с Ференцварош, това е мач от друг турнир, изисква различна подготовка. Лудогорец трябва да бъде умен и пресметлив за мача с Ференцварош“, завърши Живондов.