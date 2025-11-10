Ф утболните специалисти в Англия са във възторг от представянето на Жереми Доку при победата с 3:0 над Ливърпул.
Белгийското крило вкара единия от головете за тима на Хосеп Гуардиола, който записа мач №1000 в треньорската си кариера. Ерлинг Холанд също отбеляза дежурния си гол, разписа се и Нико Гонсалес. 23-годишният Доку бе във вихъра си и буквално развинти защитата на шампионите. Той изработи дузпата за тима си, пропусната от Холанд.
2019 - Jérémy Doku today is the first player to score, win 10+ duels (11), complete 7+ dribbles (7), create 3+ chances (3) and have 3+ shots on target (3) in a single Premier League game since Eden Hazard for Chelsea v West Ham in April 2019. Outstanding. pic.twitter.com/VxUVsgZqHj— OptaJoe (@OptaJoe) November 9, 2025
Освен това създаде 3 шанса за гол, отправи 3 точни удара по посока на Гиорги Мамардашвили, спечели 11 единоборства и изпълни 7 успешни дрибъла. Също така той е имал 11 докосвания в противниковото наказателно поле. Такива показатели във Висшата лига, гарнирани с гол, е постигал единствено сънародникът на Жереми - Еден Азар, в двубоя на Челси с Уест Хем през април 2019 г. Съвсем логично Доку бе избран и за Играч на мача.