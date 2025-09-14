Ф еновете на Рейнджърс бяха смаяни, след като звездата за възрастни Бони Блу се появи на стадион „Айброкс“, за да гледа загубата на отбора с 2:0 от Хартс. 26-годишната актриса, чието истинско име е Тиа Билинджър, е челна новина в медиите на Острова от месеци насам. Бони се прочу с рекорда си. Тя преспа с 1000 мъже за 12 часа.

Adult pornstar Bonnie Blue spotted at Ibrox 👀 pic.twitter.com/YY7IUM77vJ — Rangers FC & Linfield FC (@bluesbrothers86) September 13, 2025

Сега блондинката стартира турнето „Freshers Bang Bus“. Неговата цел е тя да се люби с първокурсници от всички университети в Обединеното кралство. Бони трябваше да започне просветителската си мисията си от Дънди, но местните феминистки скочиха срещу нея.

От това спечелиха феновете на Рейнджърс, които имаха с какво да се утешават след шокиращата поредна издънка у дома. Както е известно, "хуните" са един от съперниците на Лудогорец в Европа.