П АОК Солун победи с 2:1 Олимпиакос в дербито на 6-ия кръг на гръцката Суперлига, а българският национал Кирил Десподов влезе на терена в 64-тата минута.

Гостите от Пирея откриха резултата в 22-рата минута, когато Чикиньо се разписа след свалена топка от централния нападател Айюб Ел Кааби.

Второто полувреме започна с принудителна смяна на вратаря на ПАОК, тъй като Иржи Павленка получи контузия и отстъпи мястото си на Антонис Цифцис. След няколко разменени атаки, в 63-тата минута грандът от Солун изравни чрез бразилеца Тайсон. "Веднага след попадението той се затича към треньора Разван Луческу и му се развика ядосан: „Айде сега ме извадете”!, виждайки как Десподов вече беше готов да се появи в игра. И Луческу действително направи тази смята, след което горещо прегърна ядосания латинос", поясни ситуацията в нарочна дописка БТА.

В 72-рата минута Олимпиакос можеше да излезе отново напред, но Ел Кааби не успя да оползотвори подаването на Чикиньо. И бе наказан минута по-късно, когато ПАОК спечели дузпа чрез Константелиас. Плеймейкърът тръгна с топката, но беше препънат от Жоао Коща и съдията Харм Озмерс от Германия отсъди дузпа, която беше реализирана за 2:1 от сърбина Андрия Живкович.

В последните секунди Лука Иванушец почти вкара с глав след подаване на Десподов, но късметът му изневери.

АЕК Атина остава на върха с 16 точки пред ПАОК с 14, Олимпиакос с 13 и Левадиакос и Арис с по 10.