П ортугалия и Кристиано Роналдо удариха Унгария с 3:2 в Будапеща в драматичен мач от втория кръг на световните квалификации от група „F“. Така „мореплавателите“ са с актив от четири точки, а „маджарите“ имат две. Унгария излезе напред в резултата в 21-вата минута. Ласло Наги получи топката по левия фланг и прати отлично центриране за Барнабаш Варга, който с глава прати топката в мрежата с помощта на десния стълб. Десет минути след това Кристиано Роналдо се озова на добра позиция и нанесе хубав удар към долния ляв ъгъл, но Балаж Тот го очакваше и направи брилянтно спасяване.

В 36-ата минута Португалия все пак стигна до изравнително попадение. Жоао Кансело промуши топката към Бернардо Силва, полузащитникът на Манчестър Сити стреля под напречната греда и изравни. В 58-ата минута носителят на Лигата на нациите реализира пълен обрат. Люик Него игра с ръка в наказателното поле и Португалия получи дузпа. Роналдо стреля в долния десен ъгъл и вкара гол №943 в славната си кариера.

В 68-ата минута Кансело шутира към десния ъгъл от границата на наказателното поле, а унгарският страж спаси. В 84-ата минута Унгария стигна до изравнително попадение и измъкна точката. Люик Него центрира от десния фланг, а Барнабаш Варга с глава вкара втория си гол в мача за 2:2.

След само две минути Португалия си върна аванса на Португалия. Витиня отне от Милош Керкез, пусна за Бернардо, а той продължи към Кансело, който с шут в левия ъгъл от грницата на наказателното поле донесе успеха за своя тим.

По-рано Армения шокира Ирландия с 2:1 в другия мач от тази група.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX