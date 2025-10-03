П АОК допусна тежко поражение при визитата си на испанския Селта в мач от втория кръг на основната фаза на Лига Европа. Българският национал Кирил Десподов започна като титуляр за солунския тим, но не успя да му помогне и остана на терена до 70-ата минута на двубоя, когато бе заменен от Андрия Живкович.

Селта се наложи с 3:1, като домакините трябваше да правят обрат, след като ПАОК с гол на Йоргос Якумакис в заключителните минути на първата част. Домакините отговориха чрез Яго Аспас, който възстанови статуквото в продължението на полувремето.

След почивката Селта реализира нови два безответни гола, с които си осигури трите точки в срещата. Така след първите два мача от основната фаза на надпреварата ПАОК остава без победа след равенство и загуба. Селта пък регистрира първи успех в тазгодишното издание на турнира.

Другите резултати от Лига Европа вчера:

Болоня - Фрайбург 1:1

Бран - Утрехт 1:0

Панатинайкос - Го Ахед Ийгълс 1:2

Виктория Пилзен - Малмьо 3:0

Селтик - Брага 0:2

Лудогорец - Бетис 0:2

Рома - Лил 0:1

Фенербахче - Ница 2:1

ФКСБ - Йънг Бойс 0:2

Базел - Щутгарт 2:0

Генк - Ференцварош 0:1

Лион - РБ Залцбург 2:0

Макаби Тел Авив - Динамо Загреб 1:3

Нотингам Форест - Мидтиланд 2:3

Порто - Цървена звезда 2:1

Фейенорд - Астън Вила 0:2

Щурм Грац - Рейнджърс 2:1

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX