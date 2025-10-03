П АОК допусна тежко поражение при визитата си на испанския Селта в мач от втория кръг на основната фаза на Лига Европа. Българският национал Кирил Десподов започна като титуляр за солунския тим, но не успя да му помогне и остана на терена до 70-ата минута на двубоя, когато бе заменен от Андрия Живкович.
Селта се наложи с 3:1, като домакините трябваше да правят обрат, след като ПАОК с гол на Йоргос Якумакис в заключителните минути на първата част. Домакините отговориха чрез Яго Аспас, който възстанови статуквото в продължението на полувремето.
След почивката Селта реализира нови два безответни гола, с които си осигури трите точки в срещата. Така след първите два мача от основната фаза на надпреварата ПАОК остава без победа след равенство и загуба. Селта пък регистрира първи успех в тазгодишното издание на турнира.
Другите резултати от Лига Европа вчера:
Болоня - Фрайбург 1:1
Бран - Утрехт 1:0
Панатинайкос - Го Ахед Ийгълс 1:2
Виктория Пилзен - Малмьо 3:0
Селтик - Брага 0:2
Фенербахче - Ница 2:1
ФКСБ - Йънг Бойс 0:2
Базел - Щутгарт 2:0
Генк - Ференцварош 0:1
Лион - РБ Залцбург 2:0
Макаби Тел Авив - Динамо Загреб 1:3
Нотингам Форест - Мидтиланд 2:3
Порто - Цървена звезда 2:1
Фейенорд - Астън Вила 0:2
Щурм Грац - Рейнджърс 2:1
