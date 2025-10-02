Л ил шокира Рома с минималното 1:0 в двубой от втория кръг на основната фаза в Лига Европа! Голът за французите вкара Харалдсон. Той даде аванс на Лил, разписвайки се още в 6-ата минута след грешка в защитата на Рома. Но големият герой бе вратарят на Лил Йозер. Той спаси 3 дузпи в рамките на 3 минути в края.

Първо той хвана удар от бялата точка на Довбик, но бе пристъпил голлинията и украинецът отново стреля, но турският страж пак хвана изпълнението му. Той обаче отново бе пристъпил голлинията и се стигна до второ пребиване на дузпата, като този път Йозер хвана шут на Суле.

