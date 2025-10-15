Ерик Биле е на една боя разстояние от бързината на Килиан Мбапе.

Е рик Биле е най-бързият футболист на Лудогорец. Това става ясно от клип на “орлите” в социалните мрежи.

Котдивоарският нападател е достигнал при бягане на 50 метра до впечатляващите 36,1 км/ч. Второто място е за едно от новите попълнения – чехът Филип Калоч - 35,6 км/ч.

Следват още двама чужденци – бразилецът Кайо Видал и косовският швед Едвин Куртулуш.

Симеон Шишков и Станислав Иванов пък са бг светкавиците в тима.

За сравнение най-бързият футболист в света е френската звезда на испанския гранд Реал Мадрид Килиан Мбапе, който развива 38 км/ч.

Топ 6 в Лудогорец:

- Ерик Биле - 36,1 км/ч

- Филип Калоч - 35,6 км/ч

- Кайо Видал - 35,5 км/ч

- Едвин Куртулуш - 35,4 км/ч

- Симеон Шишков - 35,1 км/ч

- Станислав Иванов - 34,8 км/ч