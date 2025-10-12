В торият в родната съдийска ранглиста Радослав Гидженов ще ръководи европейската квалификация за младежи между домакина Испания и Финландия идната седмица.

Това съобщи сайтът на Кралската футболна федерация.

Мачът между 21-годишната селекция на „Ла Роха” ще се играе на стадион „Кастиля” в Кастельон де ла Плана от 19:30 часа на 14 октомври (вторник), тоест в един и същи ден, когато мъжете ни гостуват на европейския шампион във Валядолид в 21:45.

Помощници на Гидженов, който от началото на новия сезон свири на 4 мача от европейските клубни турнири, ще бъдат Мирослав Максимов и Петър Митрев, а Волен Чинков ще бъде четвърти рефер.