З инедин Зидан е готов да се завърне към треньорската работа и обяви желанието си един ден да бъде селекционер на френския национален отбор.

"Разбира се, че ще се върна към треньорската работа; това е моята цел. Един ден искам да бъда старши треньор на френския национален отбор“, цитира думите му институционализиралият се в новините журналист Фабрицио Романо.

По-рано беше съобщено, че Френската футболна федерация е постигнала споразумение с 53-годишния Зизу относно назначаването му за старши треньор на „петлите”. Той може да наследи бившия си съотборник Дидие Дешан след световното през 2026 г.

Последната и единствена треньорска позиция на Зидан беше в Реал Мадрид, който той ръководеше от 2016 до 2018 г. и от 2019 до 2021 г. С Кралския клуб печели 3 пъти Шампионската лига, 2 пъти Ла Лига и по веднъж Суперкупата на Испания, Суперкупата на УЕФА и световното клубно първенство.