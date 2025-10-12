Б лагодетелят на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов. Захапа футболните ни величия и капацитети. Според него загубата 1:6 от Испания е добре дошла за тях. Цяла седмица ще коментират и няма да работят нищо. "Е, сега вече футболните хора ще има да ми философстват поне една седмица … вместо да се хванат да бачкат", написа той във Фейсбук.

Както е известно, Найденов обича да държи изкъсо треньорите и държи те да са отдадени 24 часа на тима. Освен това не спира да прави опити да въведе осемчасов работен ден и за футболистите, както е доста големи клубове на Запад.