Е рата "Заги" приключи официално в "Овча купел". Славия оповести официално назначението на Ратко Достанич като нов треньор. "Ратко Достанич е новият старши треньор на Славия.
Достанич до момента беше шеф на школата в Локомотив София, а сега се завръща при белите за трети период като наставник. Сърбинът работи на стадион „Александър Шаламанов“ през сезон 2003-2004 и 2006 година", гласи краткото съобщение на "бялото" ръководство.
По-късно от Александър Шаламанов щели да уточнят с какъв екип ще работи Достанич. От "Надежда" обаче разкриха вече едно от имената - Юли Петков.