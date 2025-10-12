"Трябва да се подобрим още повече. Все още не сме постигнали нищо", отсече селекционерът на Испания Луси де ла Фуенте след победата над Грузия с 2:0. Точни за Ла Роха бяха Пино (24) и Ойарсабал (64). Феран Торес пък изпусна дузпа. "В тази група няма място за арогантност, това е страхотна група. Имам невероятни играчи в отбора, които са и добри хора", категоричен бе Де ла Фуенте.

"Да спечелиш с разгромен резултат 5:0 или 6:0, както мнозина очакваха, всъщност е много трудно. Грузия се защитаваше организирано и имаше отличен вратар. За да спечелиш с такъв резултат, не става въпрос само за противника, трябва самият ти да играеш на наистина най-високо ниво", отсече той.

Испанците в момента са 3 и 3. Освен това нямат и допуснат гол! Във вторник гостуваме на европейските шампиони в Валядолид