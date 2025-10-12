26-годишната Шмид е търсен модел, а освен това работеше като кондиционен треньор на футболния Борусия (Дортмунд).

Д опинг комисарите никога не спят. В това се убеди Алика Шмид, определяна често като най-сексапилната атлетка в света.

„От допинг контрола ме извикаха, докато бях на кино. Видях само половин час от филма, но за щастие забелязах обаждането. Винаги се обаждат анонимно и ако не се чуете до 30 минути, сте пропуснали теста“, сподели неволите си германката пред своите над 5 млн. последователи в Инстаграм.

За нейно щастие тя държала включен телефона си в киното и реагирала своевременно.

26-годишната Шмид е сребърен медалист на на 4х400 м на европейското до 20 г. в Гросето през 2017 г. Миналата година участва и на олимпиадата в Париж, но в щафетата на Германия остана седма в квалификациите и не стигна до финалите.