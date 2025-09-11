В ратарят на Манчестър Юнайтед Андре Онана отново привлече вниманието с куриозни ситуации около националния отбор на Камерун. След участието си в квалификациите за Световното първенство в зона КАФ, камерунците първо победиха Есватини с 3:0, но после загубиха с 0:1 от Кабо Верде, като стражът бе обвиняван за допуснатия гол.

Football ⚽️ can be really brutal.



Andre Onana has to hide and take an Boda Boda(Okada) home in Cameroon 🇨🇲 afrer coming back from the loss in Cape Verde fearing fans wrath.



This is very unfortunate .@soka25east pic.twitter.com/rkEurPswOq

— Collins Okinyo (@bedjosessien) September 11, 2025

Според журналиста Колинс Окиньо, след поражението Онана се е опасявал от реакцията на феновете в Камерун. В опит да избегне ядосани привърженици, вратарят е заснет как се крие, докато го возят из града на мотоциклетното такси „Бода бода“, покрил лицето си с горнището на анцуга.

Инцидентът не е първи за Онана по време на лагер с националния отбор – още след загубата от Кабо Верде той отблъска фен, който се опитал да си направи селфи с него.

Очаква се африканският вратар да не се прибира в Манчестър, а директно да замине за Турция, където скоро трябва да премине под наем в Трабзонспор.