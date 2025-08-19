Л удогорец ще може да разчита на едно от последните си нови попълнения – Матеус Машадо, за мачовете с Шкендия от плейофите за влизане в основната фаза в Лига Европа.

Бившият футболист на Черно море, който подписа с „орлите“ под наем от саудитския Ал Фатех, бе картотекиран и ще бъде на разположение на старши треньора Руи Мота още за първия мач, който е в Скопие в четвъртък (21 август), от 21:00 часа българско време.

Извън групата на разградчани обаче, остава друго от новите попълнения през това лято – Йоел Андерсон, който се контузи срещу Славия.

22-годишният Машадо не попадна в групата на Лудогорец за срещите с Ференцварош заради неуредени документи, но дебютира при нулевото равенство срещу Локомотив София.