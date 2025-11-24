Н ападателят на Реал Мадрид Винисиус Жуниор може да смени клуба през зимния трансферен прозорец, пишат испанските медии. Според информациите, 25-годишният футболист не е успял да се споразумее за нов договор с мадридския клуб, което е довело до интерес от страна на Манчестър Сити, Челси и няколко саудитски клуба.

Винисиус играе за "кралете" от 2018 г. През сезон 2025/26 бразилецът изигра 17 мача във всички турнири, отбелязвайки пет гола и давайки четири асистенции. С Реал Мадрид Винисиус спечели три титли в Ла Лига, Купа на краля, три Суперкупи на Испания, две Шампионски лиги, Суперкупа на УЕФА и Световно клубно първенство на ФИФА. Договорът на играча с Реал е до края на юни 2027 г.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX