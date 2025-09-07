Ф утболистът на Манчестър Сити и испанския национален отбор Родри заяви, че „Златната топка“ не е успяла да компенсира пропускането на много мачове. 29-годишният халф не игра в по-голямата част от миналия сезон, след като скъса връзки на коляното.

„Контузията беше много по-значима от „Златната топка“. Спечелването на тази награда беше глътка свеж въздух в момент, в който преживявах наистина труден период. Радвам се от признанието, но не ми беше от полза. Искам да съм същия играч. Искам да се върна на нивото си, да се радвам на футбола отново. Това е единствената ми цел. Досега съм изиграл два мача с клуба си този сезон, един цял. Гледам да си върна формата възможно най-бързо“, каза Родри, който влезе като резерва при победата на Испания срещу България в София.

Той замени новото попълнение на Арсенал Мартин Субименди, който е основната му конкуренция в националния отбор.

„Той е страхотен играч. Има дисциплината и манталитета, които могат да го направят един от най-добрите, ако вече не е. Говорих с него онзи ден и му казах, че сега е негово време, че му оставям ключовете за отбора. Той е на невероятно ниво и съм щастлив да видя тима в същата ситуация. Много съм щастлив, че се върнах. Презареден съм и съм много развълнуван, физически се чувствам много добре. Сега е въпрос на това да си върна ритъма“, каза още Родри.