М анчестър Сити постепенно намира формата си от последните години. „Гражданите“ са записали 10 победи в 15-те си мача във всички турнири от началото на сезона, а в основата на успехите на тима стои неудържимият Ерлинг Холанд. Нападателят не спира да бележи, а статистиката му от старта на новата кампания е забележителна – 26 гола в 16 срещи. След напускането на мотора в средата на терена за Сити Кевин Де Бройне критиците смятаха, че головата фиеста на Холанд ще спре. Това не се оказа съвсем вярно, защото 195-сантиметровият таран продължава да блести, а новото попълнение Раян Шерки започва да се превръща в новия Де Бройне в състава на Пеп Гуардиола.
