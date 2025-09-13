М ениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола оспори мнението на колегата си от Ливърпул Арне Слот, че новото попълнение на „червените“ Александър Исак е „може би най-добрият нападател в света в момента“. Гуардиола смята, че голмайстора на Сити Ерлинг Халанд е с предимство.

Ливърпул привлече Исак е рекорден за английския футбол трансфер от Нюкасъл. Шведският нападател може да дебютира за тима в неделя срещу Бърнли, а Слот го засипа с похвали в пресконференцията преди мача.

Гуардиола обаче смята, че въпреки дадените над 144 млн. евро за него Исак все още не е над Халанд. Попитан как оценява Халанд в сравнение с новото попълнение на „червените“, Гуардиола каза: „Слагам го малко по-нагоре. Исак е изключителен играч, но ме питате за Ерлинг, а той е топ. Исак трябва да е топ играч заради това, което платиха за него. Но друг би посочил Килиан Мбапе, Лео Меси или Кристиано Роналдо. Аз не бих сменил Ерлинг за никого.“