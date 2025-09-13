М ениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола оспори мнението на колегата си от Ливърпул Арне Слот, че новото попълнение на „червените“ Александър Исак е „може би най-добрият нападател в света в момента“. Гуардиола смята, че голмайстора на Сити Ерлинг Халанд е с предимство. 

Ливърпул привлече Исак е рекорден за английския футбол трансфер от Нюкасъл. Шведският нападател може да дебютира за тима в неделя срещу Бърнли, а Слот го засипа с похвали в пресконференцията преди мача.

Гуардиола обаче смята, че въпреки дадените над 144 млн. евро за него Исак все още не е над Халанд. Попитан как оценява Халанд в сравнение с новото попълнение на „червените“, Гуардиола каза: „Слагам го малко по-нагоре. Исак е изключителен играч, но ме питате за Ерлинг, а той е топ. Исак трябва да е топ играч заради това, което платиха за него. Но друг би посочил Килиан Мбапе, Лео Меси или Кристиано Роналдо. Аз не бих сменил Ерлинг за никого.“

футбол Висша лига Ливърпул Манчестър Сити Пеп Гуардиола Арне Слот