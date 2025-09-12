А тлетик Билбао официално си върна защитника Аймерик Лапорт след дълга сага и проблеми с ФИФА, като избра любопитен начин да го представи. Баските „лъвове“ качиха видео с бранителя в TikTok, на което сложиха за аудио подложка кючек. От Атлетик използваха балканската версия на „Dame un Grr“, популярен тренд в социалната мрежа.
@athleticclub ❤️ #Laporte 1️⃣4️⃣ #AthleticClub #Aymeric #LaLiga #dameungrr ♬ Originalton - ARAP JASHARI
Публикацията събра десетки хиляди харесвания, както и коментари от българи, румънци, косовари, албанци и други. Въпросната балканска версия е на косоварския певец Арап Яшари. Аймерик Лапорт подписа договор с Атлетик Билбао до лятото на 2028 година. През януари 2018 година Атлетик го продаде на Манчестър Сити за 65 милиона евро, през 2023 премина в Ал Насър, а сега се завръща у дома.
