Пеп Гуардиола търка очи при вида на разпасаната си команда от оядени милионери

Т отнъм спечели с 2:0 гостуването си на Манчестър Сити в среща от втория кръг на Висшата лига на Англия.

С 6 точки от 6 възможни и голова разлика 5:0 "шпорите" излязоха начело във временното класиране, при това още не са допуснали и гол от старта на сезона. В първия кръг лондончани праснаха с 3:0 новака Бърнли.

Възпитаниците на Томас Франк изиграха много силен мач и наказаха множеството грешки на "гражданите", чиято игра, особено през първото полувреме, бе много ленива.

В началните минути на срещата домакините от Манчестър имаха две възможности за гол, но и при двете Омар Мармуш пропусна.

При една от светкавичните контри на лондончани в 35-ата мин. Ричарлисон бе изведен отдясно, центрира ниско към дузпата и Бренан Джонсън я засече неспасяемо за 0:1.

Излишно бе мотаенето за преглед на видео от ВАР-кабинката, макар че половин стъпало бе разликата между гол и офсайд.

Малко след това пореден гаф на „гражданите“ изведе Мохамед Кудус на пробив, но с гърди му отне топката на границата на пеналта не друг, а вратарят на Сити Джеймс с не особено удачната за синята част на града фамилия Трафорд.

По-добрата игра на Тотнъм все пак доведе до втори гол. Това стана в добавеното време на полувремето. Тогава вратарят Трафорд сбърка при едно късо разиграване след изпълнение на аут, топката бе отнета от Ричарлисон и се озова у Жоао Палиня, който бе точен за 2:0 за „шпорите“.

В последните секунди на първата част Ерлинг Халанд имаше много добра възможност да намали изоставането на "гражданите", но изстрелът му с глава от непосредствена близост мина над вратата на Тотнъм.

През второто полувреме Пеп Гуардиола пробва да освежи състава си и в игра се появиха Жереми Докю, Родри и Фил Фоудън, но стегнатата отбрана с 10 души на гостите не остави никакви пространства за Сити.

Англия, Висша лига, втори кръг:

Манчестър Сити - Тотнъм 0:2

по-късно днес: Бърнли – Съндърланд, Брентфорд - Астън Вила, Борнмът – Улвърхемптън, Арсенал – Лийдс;

в неделя: Кристъл Палас - Нотингам

Евертън – Брайтън, Фулъм - Манчестър Юнайтед;

в понеделник: Нюкасъл - Ливърпул

от петък:Уест Хем - Челси 1:5.

Източник: БТА