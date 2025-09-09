Ф ранция трепери, но все пак спечели с Исландия с 2:1 на „Парк де Пренс“ в световна квалификация от група „D“. Килиан Мбапе се отчете с гол и асистенция, а „петлите“ са с пълен актив от 6 точки след два изиграни мача, докато скандинавците имат 3. В началните минути Маркюз Тюрам изпусна две положения, а в 21-вата исландците поведоха. Майкъл Олисе допусна груба грешка в собственото си наказателно поле и подари топката на гостите, а Андри Гудьонсен се разписа.

Французите натиснаха в търсене на изравнително попадение и след няколко неуспешни опита стигнаха до гол в 45-ата минута. Тюрам спечели дузпа, с чието изпълнение се нагърби Мбапе и вкара 52-рия си гол за националния отбор, изпреварвайки Тиери Анри. В 62-рата минута Мбапе получи вълшебен пас от Орелиен Чуамени, действа неегоистично и подаде на Брадли Баркола, който вкара на празна врата. Пет минути след това Чуамени бе изгонен за опасно влизане, а в края на мача изравнителен гол на Исландия не бе зачетен.

В другия мач от групата по-рано Азербайджан и Украйна завършиха наравно 1:1.

В други резултати от квалификациите Албания надви Литва с 1:0, а Босна падна от Австрия у дома с 1:2. Кипър навакса два гола изоставане у рдома срещу Румъния за крайното 2:2.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX