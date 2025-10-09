С ъдия №1 на България – Георги Кабаков, който от 2 дни е със спрени права за неопределено време, получи сериозен бонус от УЕФА, откъдето получи наряд на Световната квалификация в Група К между отборите на Латвия и Андора.

Тази среща ще се играе в събота (11 октомври) от 16.00 часа българско време на стадион „Даугава“ в Рига.

Съдийската бригада за тази среща ще бъде българска, като помощници на Кабаков ще бъдат Мартин Маргаритов и Мартин Венев, а Радослав Гидженов ще бъде четвърти съдия.

Българи ще отговарят и за системата ВАР, където Драгомир Драганов е главен ВАР-съдия, а Никола Попов е асистент-ВАР.

Георги Кабаков бе наказан от Съдийската комисия заради „незадоволително представяне“ като ВАР-съдия на столичното дерби между Славия и Локомотив София (2:0), на което позволи зачитането на гол за „белите“ на Емил Стоев след волейболно отиграване с ръка на Мартин Георгиев.

Тогава заедно с Кабаков, на ВАР бе Владимир Вълков, който също е със спрени права за неопределено време.