Ч етирикратният шампион Новак Джокович (Сърбия) започна с успех тазгодишното издание на Откритото първенство на САЩ по тенис.
Back under Ashe lights. First time Sunday start for me 🙌. Crowd electric and loud as always. New York, you never disappoint. Thank you for the support. Idemo pic.twitter.com/pDG0fpthgO— Novak Djokovic (@DjokerNole) August 25, 2025
Ноле, поставен под номер 7, надделя над представителя на домакините Лърнър Тиен с 6:1, 7:6(3), 6:2 и направи първа крачка в стремежа си към спечелването на рекордна 25-а титла от Големия шлем.
They will never make me hate Djokovic pic.twitter.com/PFTsADudeA— NickAlly (@nick_ally1986) August 25, 2025
This interaction between Novak Djokovic and a young fan is too cute. ❤️pic.twitter.com/9qMCmAGLhl— Danny (@DjokovicFan_) August 22, 2025
38-годишният белградчанин се справи с някои физически проблеми във втората част за 80-та победа на централния корт "Артър Аш" в първия си мач след полуфиналите на "Уимбълдън" през юли.
"Беше странен двубой. Първият сет продължи 20 минути, а втория - час и 20. Нещата бяха твърде различни“, разказа Джокович.
„В началото се чувствах отлично, а след това нещо ми стана, не знам какво.
За мен беше важно, че успях да запазя спокойствие и да взема тайбрека. След това отново започнах да се чувствам добре.
Със сигурност направих отличен старт, но имам и известни притеснения. Не съм контузен, но се чувствах много странно физически във втория сет.
Имаше някои доста дълги разигравания и сякаш имах проблем да се възстановя след тях. Хубавото е, че сега ще имам два дни почивка до следващия мач", коментира сърбинът.
Джокович взе първата част с две серии от по три гейма, а втората премина без пробиви, като той дори отрази сетбол за 19-годишния си съперник в десетия гейм при собствено подаване.
В тайбрека четирикратният шампион взе четири поредни разигравания, за да триумфира.
Тиен, 50-и в световната рангриста, реализира първия си брейк на старта на третата част, но последваха пет последователни гейма за Джокович, който нямаше проблеми да приключи мача.
Следващият съперник на сърбина ще бъде 22-годишният Закъри Свайда (САЩ), 145-и в световната ранглиста, който пласира 14 аса и спечели двубоя между квалификантите с унгареца Жомбор Пирош с 6:4, 6:2, 7:5.
Шампионът през 2021 година и номер 13 в схемата Даниил Медведев (Русия) отпадна в първия кръг след поражение от французина Бенжамен Бонзи с 3:6, 5:7, 7:6(5), 6:0, 4:6 след 3:46 часа игра.
Everyone who is just blaming the NYC crowd & how horrible they are: while I partly agree US Open spectators get rowdy… did we all not watch Medvedev incite that entire crowd? The disgusting hand gestures, the horrible words said to the umpire, and his temper tantrum when he lost pic.twitter.com/NrJaDmaSp3— MK (@mkbeglane) August 25, 2025
Бонзи взе първите два сета, а в третия проби за 5:4 гейма и сервираше за победата, но пропусна мачбол и се стигна до тайбрек, който Медведев успя да спечели.
Последва силен сет за руснака и изравняване на резултата, а в решаващата пета част Медведев на два пъти излизаше с пробив напред, но допусна обрат.
"Играх лошо, а в ключовите моменти беше дори още по-зле. Всичко - сервис, ретур, волета, всичко. Трябва да играя по-добре. Ще опитам следващата година", коментира след мача Медведев.
I don't know much about tennis, but I do know this guy is acting like a reallllll bitch. #Medvedev pic.twitter.com/OBmEvx948b— Will Castro (@WillCastro) August 25, 2025
Руснакът влезе и в спор със съдията на стола Грег Алънсуърт малко преди края на третия сет, когато Бонзи сервираше за мача при 5:4 гейма.
Full video of the Medvedev-Bonzi-umpire-photographer drama that COMPLETELY changed the match.— José Morgado (@josemorgado) August 25, 2025
Gotta feel for… Benjamin. Had to stand for 6 minutes before serving on match point while the stadium turned into a circus. A mess. pic.twitter.com/wkEz3B4K6B
Бонзи пропусна първото си подаване на мачбол при 40:30, когато фотограф навлезе в пределите край корта, за да заеме позиция в определената за фоторепортерите зона.
Алънсуърт му направи забележка и му каза да напусне, а след това реши да присъди нов първи сервис на французина заради краткото прекъсване.
Това вбеси Медведев и последва 5-минутна разправия с рефера.
"Той иска да си ходи. Не иска да бъде тук. Плащат на мач, а не на час", извика руснакът в един от микрофоните зад съдийския стол.
"Какво каза Райли Опелка? Какво каза Райли Опелка?", продължаваше са крещи Медведев, визирайки изказване на американския си колега Опелка от февруари тази година, че Алънсуърт е "най-лошият съдия в Тура".
В други срещи от първия кръг звездите на домакините имаха поводи за радост.
Четвъртият поставен Тейлър Фриц надделя над сънародника си с "уайлд кард" Емилио Нава със 7:5, 6:2, 6:3, а номер 6 Бен Шелтън се справи без особени трудности с квалификанта Игнасио Бусе (Перу) с 6:3, 6:2, 6:4.
Маркос Хирон пък елиминира аржентинеца Мариано Навоне с 6:0, 7:5, 4:6, 5:7, 6:4, а 30-ият в схемата Брендън Нашакима също трябваше да се потруди сериозно срещу нидерландския квалификант Йеспер Де Йонг, но триумфира с 6:2, 6:7(5), 2:6, 6:2, 7:6 (7).
Източник: БТА