Шефката на федерацията оцени с много удивителни представянето ни в Рио

П резидентът на Българска федерация художествена гимнастика Илиана Раева е доволна от представянето на националния отбор на Световното първенство в Рио де Жанейро (Бразилия).

България завърши надпреварата с 4 сребърни и един бронзов медал, като 4 от отличията са в актива на Стилияна Николова.

Тя е втора в многобоя, втора на обръч, втора и на лента, трета на бухалки. Четвъртото сребро е от второто ни място в отборното.

"България се прибира с 5 медала от първото Световно първенство на новия Олимпийски цикъл, което се проведе в Бразилия!

Изключително силна конкуренция имаше и в индивидуалната, и в ансамбловата надпревара.

Впечатляващо силни шампиони и в двете дисциплини - Даря Варфоломеев и ансамбълът на Япония.

Много добро съдийство и увеличаване на географията на медалистите от Световни първенства", написа Раева в социалните мрежи.

"България отново беше силна и ярка и не случайно има в актива си 5 медала от шампионата! Допуснахме грешки, които с работа ще отстраним.

Много добър завършек на поредната силна година на българската художествена гимнастика. Браво на всички! Гордея се с вас! Предстои ни устрем към нови върхове!", добави тя.

Помощник-треньорът на ансамбъла Ясена Стойнева благодари за подкрепата. Тимът зае шесто място в многобоя и пето на финала на пет ленти.

"Подкрепата в такива моменти е най-силна, когато нещата са били трудни, но вярваш, че всяка малка победа е стъпка нагоре по стълбата. Именно тези моменти правят успеха още по-сладък, защото зад него стои история на постоянство, борба и вярност. И може би точно сега е времето, когато "светлината" започва да пробива и да показва, че усилията и вярата не са били напразни", заяви Стойнева в профила си в Инстаграм.

Източник: БТА