С илно земетресение беше регистрирано край бреговете на Курилски острови. Магнитудът е 6,2 по скалата на Рихтер, съобщи в интервю за РИА Новости Елена Семенова, ръководител на сеизмичната станция в Южно-Сахалинск.

Според нейните данни епицентърът е бил в Тихия океан, на 320 километра югоизточно от град Северо-Курилск на остров Парамушир. Епицентърът на земетресението е бил на дълбочина 22 километра. Според Семенова, жителите на Северо-Курилск са усетили труса, силата му е била около три бала. Не е обявена тревога за цунами.

Заслужава да се отбележи, че през последните 24 часа в Камчатка са регистрирани 32 вторични труса, съобщи регионалното управление на руското Министерство на извънредните ситуации. Магнитудът им е варирал от 3,8 до 5,5. В населените места трусовете са били усетени четири пъти, като силата им не е надвишавала два бала.

Вулканите Безимянни, Шивелуч, Ключевской, Каримской, Крашенинников и Камбальный също остават активни на полуострова. Властите призоваха жителите и туристите да не се приближават до вулканите поради опасността.