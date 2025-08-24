Зоуи Салдана и Марко Перего са женени от 2013 г. Уесли посвети гола на съпругата и дъщеричката си. Дамиано Давид е фен на Рома.

М акар и трудно Рома се наложи с 1:0 Болоня в дебюта на новия треньор Джан Пиеро Гасперини.

Да видят любимците си в първия мач за сезона в Серия А на ст. „Олимпико“ дойдоха 63 000 души, сред които имаше и доста знаменитости. При това не само от света на футбола, но и на този от шоу бизнеса.

Сред популярните имена в ложите впечатление направи холивудската актриса Зоуи Салдана. Звездата от „Аватар“ и „Пазители на галактиката“ бе със съпруга си Марко Перего, който е режисьор и продуцент.

С тях бяха и две от децата им – близнаците Ки и Боуи. Зад филмовото семейство се бе настанил пък култовият вокал на Манескин – Дамиано Давид. Редом до него в отлично настроение и облечена с фланелка на Рома бе гаджето му Доув Камерън. Американската поп певица е много популярна и от участията си в детския канал на „Дисни“. Да гледа двубоя дойде и бившият селекционер на Италия Роберто Манчини, който в момента е без отбор. Легендата на „вълците“ от Рим Збигнев Бониек също бе на трибуните.

Иначе Рома измъкна победата с гол на новото попълнение Уесли в 53-ата минута. Бразилецът бе привлечен от Фламенго през лятото за 24 млн. евро и имаше късмета да спечели феновете на „вълците“ още в дебюта си. Десният бек посвети първия си гол за клуба на съпругата Аманда и дъщеричката си Алис, която се роди през януари. Двете бяха също на стадиона.

В Рома се надяват клубът да навлезе в нова успешна ера начело с Джан Пиеро Гасперини. Опитният специалист свърши чудесна работа в Аталанта, като превърна скромния тим във фактор не само на Апенините, но и в европейския футбол. „Вълците“ не са ставали шампиони в Серия А от сезон 2000-2001 г. и се надяват, че именно Гасперини е човекът, който може да ги изведе до четвърта титла в историята.