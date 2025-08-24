Е вертън направи мечтан дебют на стадион "Хил Дикинсън", като спечели срещу Брайтън с 2:0 във втория кръг на Висшата английска лига.

Сенегалският нападател Илиман Ндиайе, който вкара последния гол за "карамелите" на легендарния "Гудисън Парк", като се разписа два пъти при успеха над Саутхемптън с 2:0 на 18 май, сега реализира първото попълнение при откриването на новия им дом в 23-тата минута.

Автор на асистенцията бе привлеченият от Манчестър Сити Джак Грийлиш. Той подаде и за 2:0 на Джеймс Гарнър в 52-рата.

Четвърт част преди края английският национален вратар Джордън Пикфорд спаси дузпа на Дани Уелбек от Брайтън.

Това бяха първи три точки за отбора на Дейвид Мойс през сезона, който се изкачи на осмо място в класирането, а Брайтън е на 17-а позиция само с точка.

В другия ранен неделен мач носителят на купата на Англия и на „Къмюнити Шийлд” Кристъл Палас направи 1:1 с гостуващия Нотингам.