Б отев Враца записа първата си победа в Първа лига, след като заши с 2:0 новака Добруджа като гост в 6-ия кръг.

Головете за тима от Северозапада вкара бившият играч на Левски Мартин Петков (5, 41).

За възпитаниците на треньора Христо Янев това бе 4-ти пореден мач без загуба, а за домакините – второ поредно и общо 4-то поражение от началото на кампанията.

Срещата пък бе първа на стадион „Дружба” в Добрич в елита от 22 години. Съоръжението, което бе препълнено с фенове днес, бе в реконструкция и Добруджа приемаше съперниците си във Варна.