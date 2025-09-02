И ван Иванов се класира за осминафиналите на Откритото първенство на САЩ по тенис при юношите. Българският талант схруска американеца Максуел Екстад в бързина и му даде само пет гейм (6:3, 6:2). Мачът продължи 1:22 час.

Така шампионът от "Уимбълдън" за юноши продължава похода си към поредна титла.

Малко по-рано другият ни представител Александър Василев също надви американец и ще играе на осминафинал.

Иван Иванов ще се изправи срещу друг представител на САЩ - Максимъс Дюсо. Василев ще се изправи срещу чеха Ям Кумстад.

