И звънредното Общото събрание на федерацията по лека атлетика гласува единодушно за членовете на Управителния съвет, предложени от Георги Павлов. Общото събрание продължи близо 5 часа, като участие в него взеха 122 от 126 клуба в страната. По време на гласуването за УС Павлов събра 100 гласа. Втори след него е д-р Валентин Димитров с 98. Той е дългогодишен лекар на националите, а в момента е изпълнителен директор на най-голямата ни болница за спешна помощ „Пирогов“. Останалите членове са Илия Николов (72 гласа), Борислав Евгениев Трифонов (69 гласа), д-р Валентин Димитров (98 гласа), Григор Гутев (85 гласа) и Даниел Дуков (57 гласа).. В новия УС по право влиза и президентът на Европейската атлетика Добромир Карамаринов.

Утре ще се проведе заседание на УС, на което Павлов ще бъде избран за председател на федерацията за следващите 5 години.

До общото събрание се стигна след обжалване на предишното в началото на август. На днешното събрание членовете не избраха Ивет Лалова в УС, която също бе предложение на Колев. За нея вота си дадоха само 55 делегати. Възмутени, останалите кандидати за УС, начело с Тереза Маринова, си направиха отвод. Единствено накрая бе гласувано за Емил Здравков, бивш шеф на съдиите. Той обаче събра едва 10 гласа.

„Както на 1 август спечелих, така бях сигурен, че ще победя и сега. Работата, която свърших през тези три месеца, е убедила хората, че аз си върша работата и мисля за атлетиката. Съжалявам, че Ивет не влезе, аз на няколко пъти й предложих да бъде в моя Управителен съвет, но тя отказа. Предложих и на другите, но те отказаха. Предложих на Иван Колев да седнем заедно и да предложим общ УС, но той отказа. До няколко месеца ще направим ново Общо събрание, на което да се извършат промени в устава, така че той да е в синхрон с този на световната и европейските атлетика“, заяви Георги Павлов.