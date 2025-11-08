И сторическата победна серия на Байерн Мюнхен от началото на сезона приключи. След 16 поредни успеха във всички турнири баварците взеха само точка при гостуването на Унион Берлин. Двубоят от 10-ия кръг на Бундеслигата завърши 2:2, а шампионите дори бяха близо до загуба, но се спасиха с гол в добавеното време.

Унион вкара още в началото чрез Илиас Анса, но голът бе отменен заради засада. В 27-ата минута домакините поведоха. Данилхо Духи вкара, след като засече центриране от корнер. Байерн се хвърли в атака и изравни в 38-ата минута. Луис Диас се разписа с гол от много малък ъгъл. В края на първото полувреме Диас пропиля още един шанс за гостите.

След почивката и двата тима трудно създаваха положения. Майкъл Олисе имаше възможност да изведе Байерн напред, но не успя да преодолее вратата. В 83-ата минута Унион поведе. Духи се възползва от грешка и вкара втория си гол в мача. Байерн все пак се спаси от загуба в 93-ата минута, когато Хари Кейн се разписа с глава отблизо след центриране на Том Бишоф.

Байерн е начело в класирането с 28 точки. Унион е 10-и с 12.

Останалите резултати: Байер Леверкузен – Хайденхайм 6:0, Хамбургер – Борусия Дортмунд 1:1, Хофенхайм – РБ Лайпциг 3:1