Р ъководството на Левски разбираемо не прие много добре загубата от ЦСКА в дербито. Мажоритарният собственик Наско Сираков си тръгна с усмивка от Националния стадион „Васил Левски“, но отказа да коментира мача.

Изпълнителният директор на „сините“ Даниел Боримиров бе ядосан след поражението.

„Съживяваме мъртъвци! Успяваме да ги вдигнем от нищото. Те какво играха? Колко пъти спираха мача. Това ли е футболът? Лежат... Съживихме едни мъртъвци! Тази загуба няма да попречи на амбициите ни“, каза Боримиров пред bTV.