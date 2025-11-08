Б ившият английски футболист Джоуи Бартън беше осъден за обидни публикации в социалната мрежа.

Съдът в Ливърпул постанови, че той е „преминал границата между свободата на словото и престъплението“ в шест публикации, които е направил в X. Жертви на 43-годишния Бартън са бившите футболистки Луси Уорд и Ени Алуко, които в момента се изявяват като телевизионни анализатори, а също така и водещият Джереми Вайн. Игралият за Манчестър Сити и Нюкасъл халф, който сега се изявява като коментатор, се нахвърли върху двете дами след мача между Кристъл Палас и Евертън за ФА Къп през миналата година. Бруталният Джоуи ги сравни с Фред и Роуз Уест, като сложи образите на въпросните британски серийни убийци върху техните образи. Той също така написа, че Ени е като Йосиф Сталин с мотива, че с коментарите си е убила стотици хиляди фенове. „Звездата на Би Би Си Джереми Вайн пък бе наречен „лесен мъж“. Известният с изцепките си Бартън е осъден по шест обвинения за изпращане на грубо обидно електронно съобщение с намерение да причини страдание. Записалият един мач за Англия халф беше освободен под гаранция преди произнасяне на окончателната присъда на 8 декември.