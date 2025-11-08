Ю вентус и Торино завършиха 0:0 в градското дерби от 11-ия кръг на Серия А.

За „бианконерите“, които от миналата седмица са водени от Лучано Спалети, това е втора поредна грешна стъпка у дома след равенството 1:1 със Спортинг Лисабон в Шампионската лига.

Ювентус владееше топката през първото полувреме, но трудно успяваше да пробие защитата на гостите. Теун Коопмайнерс стреля, но вратарят Алберто Палеари спаси, а при добавката Кефрен Тюрам стреля слабо. Малко след това Палеари отрази удар и на Андреа Камбиазо.

След почивката Торино започна да играе по-добре. Гол на Джовани Симеоне бе отменен заради засада. В 63-ата минута гостите от Торино бяха много близо до гол. Че Адамс проби и стреля, но вратарят на Юве Микеле ди Грегорио спаси удара му. В следващите минути Джонатан Дейвид и Уестън Маккени пропиляха добри възможности за Юве. В края домакините опитаха натиск, но не стигнаха до чисто положение.

Ювентус е пети в класирането с 19 точки, Торино е 11-и с 14.