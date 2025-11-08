Т реньорът на Левски - Хулио Веласкес, заяви, че тимът му се е подвел по играта на ЦСКА, а не е трябвало да го прави. „Сините“ загубиха от вечния си съперник, въпреки че влязоха с 16 точки преднина пред „червените“ преди двубоя.

„За мен този мач бе с две тотално различни полувремена - първото се игра футбол и ние превъзхождахме, трябваше само да вкараме гол. В общи линии моят отбор ми хареса преди почивката. Втората част обаче не беше хубава. И трябва да благодарим на феновете, че издържаха на тези 7-8 прекъсвания - това не беше футбол, а друг спорт. При толкова накъсвания трудно се поддържа ритъм. Съперникът вкара хубав гол в момент, когато бяхме загубили фокус и не бяхме добре подредени. Най-голямата отговорност за загубата носи треньорът, разбира се. Трябваше малко по-рано да се настроим към тези прекъсвания. Истината е, че накрая нямаш представа в коя минута на мача се намираш. Не трябваше да отговаряме по този начин. В заключителните минути трябваше да се справим по добре. Подведохме са по техния начин на игра“, каза Веласкес.

Той заяви, че тимът му трябва да извади поуки и да не забравя, че още е първи в класирането: „Честито на съперника. Горд съм с моите играчи. От всичко трябва да си извлечем поуките. Извинявам се на феновете, защото бяха невероятни. Съжалявам, че не им донесохме радост. Вдигаме главите и да не забравяме, че сме на заслуженото първо място. Продължаваме напред и мислим положително. Преди мача говорихме, че ще поддържат досегашната си система на игра. В момента, в който излязоха съставите, знаехме как ще изглеждат. Разбрахме промените им. Обърнахме внимание на това.“

Относно това колко е повлияло отсъствието на Радослав Кирилов, който се контузи точно преди мача, испанецът каза: „Радослав Кирилов е изключителен човек и футболист. Натрупа повече умора през последните седмици. Имаме играчи с прекомерна умора, направихме тестове, вчера видяхме в какво състояние се намира, опита да тренира нормално, но не се получи. Не е нещо сериозно, надявам се скоро да се присъедини към тренировките.“