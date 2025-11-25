П резидентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев сподели, че е „най-щастливият“ президент на спортна федерация в България. Ганев откри специалната Галавечер "Заедно към върха“, организирана от БФВ.

Аз съм най щастливият президент на спортна федерация в България. Не само заради успехите, но заради всичко, което правим в последните пет години и половина. Радвам се, че сред нас са много шампиони, които са накарали младите да тръгнат по този път. Радвам се, че сред нас са треньорите. Благодаря на тях, както и на нашите партньори, с които извървяхме този тежък път“, сподели Ганев при откриването на церемонията.

„Мога смело да кажа, че без помощта на държавата в лицето на Министерството на малдежта и спорта, на всички наши партньори, които са повярвали, че българския волейбол може да им помогне да асоциират марките си с волейбола, това нямаше да бъде възможно. Пожелавам си в следващите години да имаме още повече поводи за радости“, каза още Любо Ганев.

