Ч рез официалния сайт на Българската федерация по волейбол президентът Любо Ганев отправи специално обръщение към феновете. Той прикани всички да окажат подкрепа на националния отбор по време на тържественото посрещане, което ще се проведе във вторник, 30 септември, на площад „Св. Александър Невски“ в София.

Както е известно, българският национален отбор ще пристигне на родна земя в 10:00 часа във вторник (30 септември) с правителствения самолет Еърбъс А319-119. Той специално ще пристигне в Истанбул, за да прибере световните вицешампиони.

Ето какво написаха от БФВ:

Скъпи приятели, България отново е на върха на световния волейбол – изиграхме дългоочакван финал и се борихме достойно за титлата.

Нашите млади момчета спечелиха сребърните медали и ни накараха да мечтаем за още по-големи върхове!

Видяхме пълните площади и зали. Видяхме развяващите се знамена. Видяхме трепета, гордостта и надеждата в очите на всички вас. Видяхме едно обединено българско сърце.

Светът отново заговори за волейболната България! Благодарим ви за подкрепата, за силата и за увереността, която вдъхнахте на тези невероятни млади мъже.

Те играха не само за медал, а за цяла България – и го направиха с чест, характер и дух. Сега е време отборът и феновете да бъдат заедно. Да празнуваме!

Да посрещнем нашите герои и да им покажем колко много значат за нас! Очакваме ви утре (30 септември) от 17:30ч. на площад „Св. Александър Невски“ в София! Нека направим този момент незабравим – както за тях, така и за всички нас.

С уважение,

Любомир Ганев

Президент на Българската федерация по волейбол