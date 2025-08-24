Ц анко Цанков направи постижение за 24-часово индивидуално, непрекъснато плуване в река Дунав без неопрен и помощни средства.

38-годишният бургазлия и маратонски рекордьор финишира в Оряхово, където беше посрещнат от развълнувана публика. 24 часа, 30 минути и осем секунди е постижението, което постигна Цанков.

Съдия Велислав Цеков – председател на съдийската комисия на Българската федерация по плувни спортове, обяви, че постижението е успешно.

Мениджърът на Цанков - Николай Илиев, каза, че през нощта е имало няколко кризисни моменти, свързани със стесняването на река Дунав. Почти през цялото време плувецът е бил с хипотермия (б.р. – състояние на организма, при което телесната температура пада под 35 градуса).

„Цанко все още не е възстановен от плуването в Северна Ирландия, където премина Северния канал в битката за знаменитата корона „Оушън севън”, и вчера малко след Видин започнаха първите признаци на хипотермия, които продължиха почти 19 часа”, заяви д-р Илиев.

Настоящата 2025-а е една от успешните години за Цанков. Той спечели златния медал през февруари на Световна купа по зимно плуване в ледени води в Гдиня, Полша, финиширайки първи в най-тежката дисциплина 1000 метра свободен стил с време 12:42:50 минути.