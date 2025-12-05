Р одната гордост Никола Цолов направи силна квалификация на пистата „Яс Марина“ в Абу Даби преди последното състезание за сезона във Формула 2.

Пилотът на Campos Racing завърши на девето място, като изпревари своя съотборник Арвид Линдблад, който от догодина ще кара редом до четирикратния световен шампион Макс Верстапен в Ред Бул.

Резултатът на Никола го поставя и на страхотната втора позиция за съботния спринт, където се използва обърната стартова решетка за пилотите от Топ 10. Важно е да се отбележи, че Цолов ще бъде разследван след сесията заради евентуално забавяне на съперник.