Локомотив София изпрати една противоречива есен, но в крайна сметка отборът на Генчев изглежда солидно и дори се оказва в ролята на скрит фаворит за места в евротурнирите. Традиционно, на стадион „Локомотив“ бе много интересно през лятото, когато бяха направени сериозни размествания в състава. От по-впечатляващите играчи, които пристигнаха в „Надежда“, са един от най-добрите вратари през изминалия сезон – Мартин Величков. Припомняме, че той имаше основна заслуга Спартак Варна да фигурира във втората четворка, която даваше възможност да се играе плейоф за Европа. Дойде и един от най-конвертируемите играчи на съименниците от Пловдив - Ангел Лясков. Също и универсален играч като Реян Даскалов, както и няколко познати имена - Митко Митков, Георги Минчев и Ерол Дост. При напускащите имаше основни играчи от миналия сезон - Селсо Рапозо, Юлиан Ненов, Анастасиос Пицолис и Бруно Франко. В крайна сметка, съставът на Генчев се намира на 8-то място в таблицата с 23 точки, мач преди края на есенния дял от шампионата.
