Ч истим лошата енергия с кючек в TikTok, видя „Телеграф“. Потребители заляха социалните мрежи с клипчета, на които са се снимали с компрес със стотачки по челото. На повечето видеа по време на ритуала дори се чува мазен кючек.

Новият вайръл помага срещу главоболие, отпадналост, лоша енергия и след него повечето хора се чувстват доста отпочинали още след първия удар на стотачките. Повечето видеа са събрали над 11 хил. харесвания и стотици споделяния.

Ритуал

Ритуалът се прави предимно от жени на средна възраст, а пък коментарите са предимно от мъже, които на майтап искат да им се пратят малко пари за лечение. Едно от видеата започва с човек, който стои прав, но след секунда започва забързан кючек, при което той ляга и си слага пачков студен компрес. На видеото се вижда, че и дишането е много важно, защото трябва да се вдиша и издиша със спокойствие.

„Лекува всичко, но докато не се изхарчат стотачките“, коментира анонимен потребител. „Еврото е по-ефективно“, пък коментира Иван. Кашони с пари също се пускат на снимка под коментарите, като допълнение се пише, че са с лечебни свойства.

На работа

Вторият вайръл ритуал за пречистване на негативната енергия е по време на работа. Потребители се снимат на работното място, че играят кючек и с различни бележки, залепени на гърба, правят намеци към колеги и началници. Например пускат музиката и си лепват на гърба бележка с надпис „Шефе, искам да почивам“, тези клипчета имат хиляди споделяния и харесвания.

Млади момичета пък наблягат на ритуал за привличане на богат чичко с хубаво „Ауди“. На видеото се вижда как момичето танцува и държи в едната ръка листо от цвете. На земята пък е наредила няколко свещи и ги обикаля.

Стефани Георгиева