Л идерът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов обяви, че още в началото на следващата седмица – в понеделник или вторник – Бюджет 2026 може да бъде внесен официално. Това ще стане, ако днес бъде одобрен от Тристранния съвет, в който участват синдикатите, бизнесът и правителството.

„Най-важните неща, които ГЕРБ защитава в бюджета, са отпадането на данъка върху дивидента, осигуровките, СУПТО и развързването на работните заплати“, заяви Борисов.

В социалната сфера той обеща 10% увеличение за всички българи, включително ръст на пенсиите, майчинството и всички вече договорени социални плащания.

„Надявам се всичко това да бъде одобрено още днес и в началото на следващата седмица бюджетът да влезе в парламента“, подчерта Борисов.