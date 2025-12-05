С амолет, летящ за Ню Джърси, който внезапно се спусна на хиляди метри във въздуха - изпращайки 15 души в болница през октомври - вероятно е бил ударен от космически лъчи от звезда, избухнала в друга галактика, според космически експерти.

Самолетът Airbus A320 на JetBlue е бил ударен от поток от високоенергийни частици от далечна експлозия на свръхнова , пътувала милиони години, според Клайв Дайър, експерт по космоса и радиацията от Университета в Съри, който говори пред space.com.

Космическите лъчи могат да взаимодействат със съвременната микроелектроника и да променят състоянието на веригата“, каза Дайър пред изданието. „Те могат да причинят просто обръщане на битовете, като например от нула към едно или от едно към нула. Те могат да объркат информацията и да объркат нещата. Но могат да причинят и хардуерни повреди, когато индуцират ток в електронно устройство и го изгорят“.

Полетът е бил на път от Канкун за Нюарк на 30 октомври, когато е паднал от небето без видима причина в плашещ период на екстремна турбуленция, съобщиха по това време служители.

Пилотите възвърнаха контрола и извършиха аварийно кацане в Тампа, Флорида, но около 20 пътници получиха сериозни наранявания, включително кървави рани по главата.

Представители на Airbus обвиниха за проблема тази седмица „интензивната слънчева радиация “ от Слънцето, която е пречила на навигационния компютър на 20-годишния самолет.