Б ългария поведе с 1:0 на Финландия в мача от Световна група I за Купа „Дейвис“ в Пловдив. Александър Василев даде страхотен старт на отбора, след като победи с 6:4, 7:5 Ото Виртанен.

18-годишният българин, който игра финал на US Open при юношите, показа много добра игра и се справи с далеч по-опитния си съперник. Василев, за когото това бе дебют в Купа „Дейвис“, тепърва започва при мъжете и в момента е 992-и в ранглистата, докато Виртанен е 141-и в света. Това обаче не попречи на българина да спечели в два сета.

Мачът не започна много добре за Василев, който допусна пробив още в третия гейм. Българинът обаче го върна веднага и изравни за 2:2. Василев проби още веднъж за 4:2 и не изпусна аванса си, за да затвори първия сет.

Във втория сет ситуацията се повтори. Василев отново изостана с пробив в началото, но го върна веднага, а след това успя да изравни за 2:2. Той трябваше да спасява точка за пробив, но се справи за 3:3. След това измъкна още един свой гейм, спасявайки брейкбол. При 5:5 обаче българинът на свой ред стигна до шанс за пробив. Виртанен се справи с първия, но при втория опит Василев проби, за да поведе с 6:5, а след това спечели мача.